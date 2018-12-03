نائب فرنسي يطالب ماكرون بالرحيل قبل أن يشعل فرنسا

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طلب أحد البرلمانيين داخل الدولة الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون “برحيل” عن مقاليد الحكم السياسي داخل الدولة، بعد أن اندلعت المظاهرات الفرنسية بسبب غلاء الأحوال المعيشية، وصرح النائب عن مقاطعة سوم الفرنسية فرانسوا روفان “بعد يوم من اندلاع أعمال العنف الواسعة التي شملت قلب العاصمة الفرنسية باريس ماكرون ينبغي أن يرحل قبل أن تجن بلدنا، وتجن بالغضب”.

جاءت تصريحات البرلماني أثناء خطاب قصير له لفترة إلى الصحفيين بالقرب من قصر الإليزيه، أكد البرلماني الفرنسي الذي ينتمي إلى حزب “بيكاردي واقفة” “أن الأمر يعد الغضب ليتحول إلى سعار”، وأضاف إلى “أن غرور الرئيس الفرنسي وعناده ورفضه للتنازل عن السلطة يشعل الكراهية في أرجاء الدولة الفرنسية”.

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واتهم البرلماني الرئيس إيمانويل ماكرون بتمزيق البلاد بسبب سياسته، وأكد ” إن الرئيس هو الذي مزق الجمهورية في ثمانية عشر شهراً، حيث أنه بغروره الذي مزق دولة فرنسا، أنه هو الذي وضع بلدنا في النيران والدم”.

ووجه خطابه إلى الرئيس “استقيل ماكرون، تلك هي الكلمة التي نسمعها في كل مكان، أنه مطلب شعبنا، وأنا جئت هنا أمام الإليزيه لأقولها: ماكرون ينبغي أن يرحل قبل أن يشعل البلد”.

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