باكستان تعلن عن موقفها من العرض الأمريكي لتجديد الشراكة

Advertisements

أصدرت وزارة الخارجية الدولة الباكستانية اليوم الاثنين بيان اليوم الاثنين جاء خلاله إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عرض على عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني تجديد الشراكة الأمريكية الباكستانية.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في رسالته إلى عمران خان رئيس الوزراء أكد فيها على أهم أولوياته الإقليمية التي كانت تهدف إلى تحقيق تسوية تفاوضية للحرب الأفغانية، والسعي إلى تقديم الدعم إلى دولة باكستان.

Advertisements

كما أقر الرئيس الأمريكي “بإن الحرب قد كلفت كل من الولايات المتحدة، وباكستان” الكثير”، واكد على ضرورة أن تقوم كلاً واشنطن وباكستان باستكشاف فرص العمل معاً، والعمل على تجديد الشراكة فيما بينهم.

وأكدت وزارة خارجية باكستان بأنها ترحب بقرار الرئيس دونالد ترامب، وتأكد على جديتها في الالتزام بلعب الدور المنوط بها من أجل تسهيل عملية السلام والاستقرار داخل الدولة الأفغانستانية، وأكدت على ن تلك العملية سوف تظل مسؤولية مشتركة.

أقرا المزيد ترامب يرغب في عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية خلال يناير أو فبراير 2019