العاهل السعودي يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض

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أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أمس الثلاثاء، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قد تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وجه خلالها الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها المملكة في التاسع من ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن تلك الدعوة من العاهلالسعودي الملك سلمان، هي بمثابة خطوة مفاجئة للجميع من المتابعين للعلاقات السعودية القطرية في العامين الماضيين.

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حيث انقطعت العلاقات بين البلدين مع اندلاع الأزمة التي بدأت منتصف عام 2017، بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتهم مع قطر واتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

حتى أن القمة الخليجية التي استضافتها الكويت العام الماضي، شهدت غياب قادة السعودية والإمارات والبحرين وكذلك سلطنة عُمان، بينما حضرها أمير قطر وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى وفود على مستوى الوزراء من باقي الدول.

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، قد نشرت، أمس الثلاثاء، تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، ذكرت فيها أن أمير قطر تميم بن حمد تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان دعاه فيها لحضور أعمال القمة الـ 39 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها السعودية في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة سلمها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني خلال استقباله من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي أمس الثلاثاء.

