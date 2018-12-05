مجلس الوزراء الإماراتي يتبنى سياسات جديدة لتمكين المرأة الإماراتية

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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي حزمة جديدة من السياسات والمبادرات التشريعية الوطنية الجديدة تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية. في الجلسة الخاصة التي ترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس وزراء حاكم دبي ، وافق مجلس الوزراء على حزمة التمكين تماشيا مع توجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

تمكين المرأة الإماراتية

تستند حزمة التمكين الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية للتشريعات والسياسات والخدمات والتمثيل الدولي ، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الثلاثاء، وأضافت أن جميع المحاور تتضمن موارد لدعم تقدم المرأة الإماراتية كشركاء نشطين في الساحات المحلية والإقليمية والعالمية.

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مبادرات جديدة لتمكين المرأة في الإمارات

وستشهد المبادرات الجديدة زيادة مشاركة المرأة في البعثات الدبلوماسية ، فضلاً عن زيادة التمثيل في الشؤون القضائية والقانونية، وقال حاكم دبي: “لقد اعتمدنا اليوم مجموعة جيدة من السياسات والتشريعات الجديدة التي تفضل تمكين المرأة الإماراتية وقيادتها”.

تعزيز دور المرأة الإماراتية عبر قطاعات متعددة

وقال “النساء يشكلن أكثر من نصف المجتمع ، يبنون أسس نهضتنا سواء في التعليم أو الطب أو الهندسة. لذا يجب علينا تعزيز دورهم الديناميكي في كل من الإمارات والمجتمعات العالمية ، عبر قطاعات متعددة”، وأضاف: “نحن الآن بصدد الدخول في مرحلة جديدة نوفر فيها المزيد من الأدوات لتعزيز دور المرأة القيادي وتمثيلها في المجتمع في جميع المجالات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وستشهد المبادرات الجديدة زيادة مشاركة المرأة في البعثات الدبلوماسية. فضلا عن زيادة التمثيل في الشؤون القضائية والقانونية “.

وقالت الوكالة إن القرار سيحدد أيضا الأطر التشريعية المتعلقة بالعنف الأسري، وستضمن السياسات الجديدة أيضا زيادة مشاركة البعثات الدبلوماسية النسائية وممثلي المنظمات الدولية ، بما في ذلك بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز إعلامي يراقب ويبلغ عن نجاح المرأة الإماراتية ، بقيادة مجلس موازنة النوع الإماراتي ، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية.

وخلال جلسة مجلس الوزراء ، أشاد الشيخ محمد بالشيخة فاطمة بنت مبارك ، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، ورئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، والرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية. وقال: “تعتبر الشيخة فاطمة بن مبارك نموذجًا ملهمًا ومثاليًا لجميع النساء في الإمارات العربية المتحدة. ويتم استثمار صاحبة السمو دائمًا في تعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها النشطة في بناء الأمة.

واستطرد سموه قائلاً: “لقد قامت الشيخ فاطمة بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ، الذي سعى إلى تمكين المرأة كعنصر حاسم في تنمية الأمة” ، وأضاف “والآن ، فإن شقيقاتي الإماراتيات يجنون فوائد تراث زايد. “