البحرين تعين وزير مالية جديد في أعقاب الانتخابات

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عينت البحرين وزيرًا ماليًا جديدًا يوم الثلاثاء ، حيث حل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة محل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في التغيير الوحيد للحكومة بعد الانتخابات البرلمانية.

وأعاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعيين رئيس الوزراء المنتهية ولايته الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ، الذي شكل بعد ذلك حكومة مع التغيير الوحيد للحقائب الرئيسية.

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في انتخابات 31 مقعدًا برلمانيًا و 23 مقعدًا بالبلدية ، أعاد البحرينيون رقمًا قياسيًا من ست نائبات ، إلى جانب عدد من المستقلين. وفي أكتوبر ، حصلت البحرين على حزمة بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت المجاورتين لدعم “متطلبات التمويل” في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت البحرين عن إصلاح مالي يهدف إلى موازنة ميزانيتها بحلول عام 2022. وتهدف الخطة إلى توفير 800 مليون دينار بحريني (2.1 مليار دولار) سنوياً ، فيما تسعى المملكة للحد من ديونها بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط.

ويشمل برنامج الإصلاح خفض الإنفاق العام والنفايات الحكومية، والتقاعد الطوعي للعاملين في الحكومة، و”إعادة توجيه” الإعانات الحكومية. وقالت السلطات إنها تتطلع أيضا إلى زيادة “الإيرادات غير النفطية ، لدفع النمو الاقتصادي ، وتنويع مصادر الدخل الحكومية ومواءمة الإيرادات غير النفطية مع النمو الاقتصادي الإيجابي”.