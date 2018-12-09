خبراء: اقتراب السفن الحربية الأمريكية من الحدود الروسية الشرقية مجرد تهديد

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أقتربت السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية من الحدود الروسية الشرقية، وبالتحديد قرب “خليج بطرس الأكبر” في بحر اليابان، بهدف تحدي قوة القوات البحرية المفرطة التابعة للدولة الروسية، حيث إن واشنطن لا تعترف بالمطالب البحرية لروسيا، فيما يتعلق بمناطق تتجاوز الأثنى عشر ميلا التي قد تم تضمينها في القانون الدولي من ساحلها، وأعلنت تلك الأنباء عن “موقع روسيا اليوم”.

وقالت المتحدثة باسم أسطول المحيط الهادي الولايات المتحدة الأمريكية راشيل ماكّار “إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بالمطالب البحرية للدولة الروسية فيما يتعلق بمناطق تتجاوز بكثير الـ12 ميلاً”.

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وصرحت أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي “إن السفن الحربية الأمريكية قد اقتربت من حدود الدولة الروسية في بحر اليابان، وقامت بإجراء مناورة عسكرية على حدود روسيا”، وأكد “أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تخطي الحدود التابعة للدولة الروسية”.

وأشار فهمي “أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إرسال رسالة للدولة الروسي، بأنها لن تسمح لها بالتحرك بحرية في تلك المنطقة الهامة، وخصوصاً في منطقة مضيق هرمز، وتحجيم تحركاتها”، وأوضح “أن دولة روسيا أوصت بتجهيز سفن بحرية بغرض تأمين مصالح الدولة روسية في تلك المنطقة، لكنها لم تحدد طبيعة عملها”.

ويستبعد الدكتور طارق فهمي “أن يدخل الطرفان المتمثلين في الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الروسية في صدام عسكري، وإنما سوف يستمر كل منهما في توجيه التهديدات العسكرية إلى الطرف الأخر، دون اتخاذ أي خطوة تعد جادة في هذا الصدد، والذي من شأنها أن تضر كلا البلدين”.

من جانبه أعلن عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور جمال سلامة “إن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت تخويف دولة روسيا بسبب نشاطها البحري الزائد، وآخر تلك الأنشطة احتجاز الدولة الروسية للسفن تابعة للدولة الأوكرانية”، وأوضح “أن واشنطن لا تريد إتاحة الفرصة للدولة الروسية من أجل التوسع البحري في تلك المنطقة وبالتحديد في مضيق هرمز”.

وأضاف “أن منطقة مضيق هرمز تعد منطقة هامة جداًّ بالنسبة إلى الولايات المتحدة، الأمريكية؛ حيث يعبر عليها ما يزيد عن ثلاثين في المئة من واردات النفط الأمريكي عبر المضيق وسيطرة دولة روسيا عليه يعد تهديد لها، وتهديد لمصالحها”، وأوضح “أن كلا البلدين لن يدخلا في مرحلة الصدام العسكري”.