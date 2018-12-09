كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر إفريقيا 2018 إلى شباب القارة

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صرح رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه موجهاً خطابه إلى الشباب الإفريقي الواعد، “أبنائي وبناتي شباب أفريقيا الواعد الطموح كن على ثقة أننا نؤمن دائما بكم، بأحلامكم، وأمامكم تحديات كبيرة تحتاج لمزيد من الاجتهاد والمثابرة والإبداع والابتكار”.

وأضاف السيسي، خلال ألقاء كلمته بجلسة شباب رواد الأعمال خلال مشاركته في فعاليات منتدى أفريقيا 2018 “أثق تماما أنكم أهل لهذه التحديات وقادرون على التغلب عليها وتحقيق آمال القارة، أنتم أملنا ومستقبلنا، أوصيكم بالعمل الدؤوب والإبداع والابتكار والتحلي بالثقة في النفس، والعزيمة التي لا تلين لتحويل أفكاركم وأحلامكم لواقع ملموس”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن فعاليات مؤتمر “إفريقيا 2018” انطلقت اليوم السبت، الذي يتم تنظيمه من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع “الوكالة الإقليمية للاستثمار” التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، تحت عنوان “القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية” وتم إقامة فعاليات المؤتمر في مدينة شرم الشيخ.

ويعقد المؤتمر إفريقيا 2018 تحت رعاية من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد غفير من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى حضور 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين ومشاركة شخصيات رفيعة المستوى عاملة في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار داخل القارة الإفريقية.

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