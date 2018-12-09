تفاصيل قمة الخليج العربي الـ 39 المقرر عقدها اليوم بالرياض

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تنعقد اليوم الأحد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فعاليات القمة السنوية التاسعة والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وتعد تلك القمة هي القمة المرتقبة، الثامنة لقمة خليجية تقوم المملكة العربية السعودية باستضافتها منذ أن نشأ مجلس التعاون الخليجي، كما عقد خلال عام 2009 فعاليات قمة استثنائية قد تم استضافتها من أجل بحث الأوضاع التي يعاني منها قطاع غزة.

عقدت فعاليات أول قمة خليجية عُقدت في أبوظبي العاصمة الإمارات خلال شهر مايو لعام 1981، وانتهاء القمم الخليجية بعقد قمة تم استضافتها من قبل الدولة الكويتية خلال عام 2017م، ثم القمة المرتقبة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال يوم التاسع من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018، ويجدر هنا الإشارة إلى إن القمم الخليجية قد مرت بمحطات تعد هامة على مدار الثامنة والثلاثين عاماً السابقة، على الرغم من مرور منطقة الخليج العربي بالعديد من التحديات والظروف إلا أن انعقاد فعاليات القمم الخليجية استمر ما يقارب من 4 عقود.

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ومن المتعين أن يتم عقد فعاليات ثاني قمة خليجية بعد قيام الدول الأربع التالية “جمهورية مصر العربية، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات” بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة القطرية وكذلك قطع خطوط النقل بينهم خلال شهر يونيو السابق لعام 2018، بسبب دعم الدولة القطرية للإرهاب، ومن المتعين أن يتم عقد فعاليات القمة الخليجية التاسعة والثلاثين اليوم الأحد بالرياض.

الموضوعات المقرر مناقشتها خلال قمة الخليج العربي الـ 39

وصرح في وقت سابق، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يبحثون خلال قمتهم عددا من الموضوعات الهامة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما ستتضمن القمة مناقشة ما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سوف ينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبَل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة”.

وأكد أن قمة الخليج العربي الـ 39 المقرر عقدها اليوم سوف يناقش فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي آخر التطورات على الساحة السياسية، والإقليمية، والدولية، والعمل على بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في دول الخليج العربي.

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