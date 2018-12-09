ولي العهد السعودي يطلق مشروع حديقة الملك سلمان للطاقة

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من المتوقع أن يطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشروع الملك سلمان للطاقة الجديد بالمملكة والذي يعرف باسم “سبارك” يوم الاثنين. هذا المشروع ، الواقع بين الدمام والأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ، يتم تطويره وتشغيله وإدارته من قبل أرامكو السعودية بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

حديقة الملك سلمان للطاقة

سيتم تطوير المتنزه على ثلاث مراحل وسوف يكون ، بحلول عام 2035 ، مساحة 50 كيلومتر مربع. وتغطي المرحلة الأولى التي سيتم إطلاقها يوم الاثنين 12 كيلومترًا مربعًا وسيتم تطويرها بالكامل بحلول عام 2021.

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وبحسب أرامكو السعودية ، ستجتذب المرحلة الأولى من الحديقة أكثر من 120 استثمارًا. ستضم سبارك في النهاية خمس مناطق رئيسية ، أولها سيركز على التصنيع العام والكهرباء والمعدات والسوائل والكيماويات وتشكيل المعادن والخدمات الصناعية.

كما سيشمل المشروع منطقة ميناء جاف بسعة 8 ملايين طن متري من البضائع سنوياً ، بالإضافة إلى منطقة أرامكو للتنقيب والصيانة ومنطقة تدريب مخصصة لعشرة مراكز تدريب تعمل على بناء مهارات المواطنين السعوديين ومنطقة سكنية وتجارية وترفيهية.

وبحلول عام 2035 ، من المتوقع أن تساهم الحديقة بمبلغ 22 مليار ريال سعودي (5.87 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وتخلق ما يصل إلى 100،000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

كما قال المسؤولون السعوديون إن المشروع سيعمل على “توطين” 350 منشأة صناعية وخدمية وإنشاء قاعدة صناعية ستحسن من ابتكار المملكة والمنافسة العالمية ، بالإضافة إلى خفض تكاليف الخدمات التشغيلية المتعلقة بقطاع الطاقة.