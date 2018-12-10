الإمارات: المرأة تحتجز نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في عام 2019

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سوف تحتل المرأة الإماراتية نصف المناصب في المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة في انتخابات العام المقبل ، وفقاً لمرسوم جديد من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وفي بيان أذاعه موقع “تويتر” يوم السبت ، أعلنت الحكومة أنها “ستزيد من تمكين المرأة الإماراتية وتعزز مساهماتها في التنمية”.

المجلس الوطني الاتحادي

في الوقت الحالي ، تشكل النساء 20 في المائة من المقاعد الـ 40 في المجلس الوطني الاتحادي. ومن بينهم المتحدثة باسم المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمال القبيسي.

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على حسابه الرسمي على تويتر ، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي ، إن هذه الخطوة “تعطي دفعة كبيرة للدور التشريعي والقانوني والبرلماني للمرأة في تنميتنا”. وأضاف بيان الشيخ محمد أن “المرأة هي نصف المجتمع وتستحق تمثيل هذا النصف في المجلس الوطني الاتحادي”.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن الاتحاد النسائي العام ، فإن النساء يشغلن حوالي ثلثي الوظائف الحكومية ، مع حوالي نصف الوظائف في المناصب القيادية. وفي الأسبوع الماضي ، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي حزمة جديدة من السياسات والمبادرات التشريعية الوطنية الجديدة التي تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية.