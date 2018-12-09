صحيفة بريطانية تٌحذر من زلزال مدمر يضرب الأرض تصل قوته إلى 8.8 درجة

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أطلقت صحيفة بريطانية تدعى ديلي ستار البريطانية، اليوم الأحد، الموافق 9 ديسمبر، أنه من المتوقع أن يتعرض كوكب الأرض لزلزال مدمر قد تصل قوته إلى 8.8 درجات، مما يتسبب في كوارث طبيعية و خسائر فادحة في الأرواح والمنشأت .

وأهابت التحذيرات التي أطلقتها الصحيفة بجميع مواطني دول العالم باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتأهب لمواجهة زلزال كبير حذر منه الباحث بمجال الزلازل “هوجر بيتس” الذي رجح أن يضرب الزلزال أي مكان في العالم.

وذكر العالم هوجربيتس، المقيم في هولندا، إن الساعات الأربع والعشرين القادمة ستكون “حرجة للغاية”، لافتًا إلى أن النشاط الزلزالي يمكن أن يحدث من الآن وحتى 13 ديسمبر وبنسبة احتمالية أكبر اليوم.

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ويرجع تنبوء هوجربيتس، إلى حدوث هذا الزلزال إلى تماشي الأرض مع المريخ وزحل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن موقع الزلزال سيكون معتمدًا على موقع القمر.