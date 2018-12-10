الإعلام السوري ينفي تعرض مطار دمشق لأي عدوان جوي

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صرح الإعلام الرسمي للدولة السورية عن نفيه التام لتعرض “مطار دمشق الدولي” إلى أي عدوان، بعدما أن وردت أنباء خلال وقت سابق تفيد بإن دفاع دولة سوريا تتصدى لأهداف جوية بالقرب من المطار دمشق الدولي.

وبحسب ما صرحت به “سكاي نيوز”، قامت “وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا” بحذف الخبر الخاص بالتصدي لأهداف جوية، بعد إن كانت قد نقلت عن عدد من مراسلها أن “دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط “مطار دمشق الدولي”.

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كما نقل مراسل الوكالة الأنباء السورية “سانا” بعد ذلك الخبر، نقلاً عن مصادر في مطار دمشق الدولي حيث أعلنت الوكالة أنه “لا يوجد عدوان على المطار والحركة طبيعية”، وصرح مصدر مطلع إلى وكالة فرانس برس “يبدو أنه إنذار خاطئ”.

كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال وقت سابق عن وقوع انفجارات سمع صداها في كافة المنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي التي تحتوي على “مستودعات أسلحة”، دون أن يتم الإعلان عن أي أسباب التي أدت إلى وقوع تلك التفجيرات في محيط المطار.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدولة السورية وجهت الاتهام خلال نهاية الشهر نوفمبر السابق 2018 إلى إسرائيل بقيامها بقصف أحد المواقع العسكرية التابعة لها القائمة بمنطقة الكسوة بجنوب دمشق، كما أعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” خلال ذلك اليوم “أن القصف استهدف مستودعات أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية”.

قامت الدولة الإسرائيلية بتوجيه ضربة خلال شهر نوفمبر السابق، والتي تعد الضربة الأولى ضد الدولة السورية منذ أن وقع “حادث إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية روسية من طريق الخطأ”، وجاء هذا في معرض ردها على صواريخ الدولة الإسرائيلية خلال يوم 17 سبتمبر 2018.

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