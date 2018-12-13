السعودية تؤسس كيان تعاون مع ست دول تطل على البحر الأحمر وخليج عدن

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سعت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء إلى تأسيس كيان تعاون مع ست دول تطل على البحر الأحمر وخليج عدن وهي منطقة استراتيجية حيوية للشحن البحري العالمي، واجتمع ممثلون من مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن في الرياض اليوم الأربعاء لمناقشة المبادرة، ومن المتوقع أن يجتمع فريق من الخبراء “قريبا” في القاهرة لإجراء محادثات فنية.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحفيين “هذا جزء من جهود المملكة لحماية مصالحها ومصالح جيرانها، وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي نعيش فيها ومحاولة خلق تضافر بين مختلف الدول.” بعد يوم من الاجتماعات. وأضاف “كلما زاد التعاون والتنسيق بين دول هذه المنطقة ، سيكون التأثير الخارجي السلبي أقل على هذه المنطقة”.

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يشمل البحر الأحمر أيضًا ممر باب المندب ، الذي يتم من خلاله شحن النفط إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. في السنوات الأخيرة تم استهداف المجرى المائي من قبل متشددين من الحوثيين المدعومين من إيران.وقال الجبير إن الاجتماع ناقش أيضا تعزيز التجارة والحفاظ على البيئة.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن العديد من المشاريع الضخمة على طول البحر الأحمر ، بما في ذلك منطقة أعمال بقيمة 500 مليار دولار مشتركة مع مصر والأردن بالإضافة إلى وجهة سياحية فاخرة.