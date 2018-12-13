موقع روسي يكشف بالخطأ عن بعض المنشآت والمواقع العسكرية السرية في عدد من الدول

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تسبب موقع “ياندكس” للخرائط وهو موقع روسي بخطأ غير مقصود، أدى إلى الكشف عن مجموعة من المنشآت والمواقع العسكرية السرية في عدد من الدول وهي تركيا، وإسرائيل، إلى جانب الكشف عن مواقع عسكرية تابعة إلى “قوات حلف شمال الأطلسي ناتو”، تبعاً لما أعلنته شبكة “سبوتنيك”.
وقد تؤدي تلك المسألة إلى وقوع خلافاً بين تلك الدول، وقد كشف موقع الخرائط الروسي “ياندكس” عن صورة واضحة ودقيقة إلى عدد من الأماكن العسكرية السرية في تركيا، وإسرائيل تلك المواقع والمنشآت العسكرية التي تم الكشف عنها غير متاحة على “جوجل ماب”.
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ويجدر هنا الإشارة إلى أن موقع الخراط الروسية قد كشف عن ما يقارب من ثلاثمائة موقع عسكري سري لإسرائيل، وتركيا، وعلى الرغم من الكشف عن تلك المواقع الهامة السرية العسكرية إلا أن الموقع الروسي لم يكشف عن أي منشآت أو مواقع عسكرية تابعة للدولة الروسية مما أدى إلى إثارة حالة من الجدل بين عدد من الخبراء والمهتمين بهذا الشأن.
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