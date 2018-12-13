موقع روسي يكشف بالخطأ عن بعض المنشآت والمواقع العسكرية السرية في عدد من الدول

تسبب موقع “ياندكس” للخرائط وهو موقع روسي بخطأ غير مقصود، أدى إلى الكشف عن مجموعة من المنشآت والمواقع العسكرية السرية في عدد من الدول وهي تركيا، وإسرائيل، إلى جانب الكشف عن مواقع عسكرية تابعة إلى “قوات حلف شمال الأطلسي ناتو”، تبعاً لما أعلنته شبكة “سبوتنيك”.

وقد تؤدي تلك المسألة إلى وقوع خلافاً بين تلك الدول، وقد كشف موقع الخرائط الروسي “ياندكس” عن صورة واضحة ودقيقة إلى عدد من الأماكن العسكرية السرية في تركيا، وإسرائيل تلك المواقع والمنشآت العسكرية التي تم الكشف عنها غير متاحة على “جوجل ماب”.