مجلة فرنسية: الشرطة لديها سلاح فتاك للقضاء على المحتجين

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نشرت مجلة “ماريان” الفرنسية، تقريرا كشف عن سر خطير، حيث أفاد بأن شرطة مكافحة الشغب الفرنسية تحتفظ بسلاح سرى قادر على إيقاف زحف متظاهرى “السترات الصفراء” وطرحهم أرضا حتى وإن كانوا يرتدون أقنعة.

وأوضحت المجلة في تقريرها، إن الشرطة الفرنسية سوف تلجأ إلى هذا السلاح كآخر حل إذا شعرت بأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة.

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وكشفت المجلة عن معلومة جديدة، وهي أن المدرعات التى نزلت إلى شوارع باريس كانت تحمل ذلك السائل، لافتة إلى أن كل مدرعة بإمكانها أن ترش السائل على مساحة شبيهة بمساحة ملعب كرة قدم.

ونشرت مجلة “ماريان” الفرنسية تصريحات لمسؤول أمنى رفيع المستوى، قال فيها : “من حسن الحظ أننا لم نبلغ تلك المرحلة”.

وأكد المسئول أن قوات الدرك الوطنية فى باريس جهزت مركباتها المدرعة بالسلاح السرى لاستخدامه فى حال خرجت الأمور عن السيطرة، دون الكشف عن طبيعة السائل أو مواصفاته.

وتأتى هذه التقارير بعد أن أخفقت الغازات المسيلة للدموع التقليدية ورشاشات المياه فى وقف آلاف المتظاهرين الذين تسببوا فى فوضى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبدأت احتجاجات حركة “السترات صفراء” فى فرنسا منذ 17 نوفمبر الماضى، رفضا لزيادة الضرائب على المحروقات التى أدّت لارتفاع أسعار البنزين.

وكانت الاحتجاجات الفرنسية قد تصاعدت أسبوعا بعد أسبوع إلى أن تحوّلت لمظاهرات جماهيرية عمّت جميع أنحاء البلاد، وشهدت اصطدامات بين المتظاهرين والشرطة وإضرام النار فى السيارات وتدمير المتاجر والبنوك.