نشطاء المملكة يطالبون بمقاطعة المنتجات التركية واستبدالها بمصرية

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قامت عدد من نشطاء في المملكة العربية السعودية بإطلاق دعوات واسعة إلى من أجل “مقاطعة المنتجات التابعة للدولة التركية”، وذلك كرد فعل شعبى بالمملكة على استهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة العربية السعودية فى قضية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.

هاشتاج “سعوديون نرفض المنتجات التركية”

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وقام عدد من النشطاء في المملكة العربية السعودية بإطلاق هاشتاج تحت مسمى “سعوديون نرفض المنتجات التركية”، داعين إلى مقاطعة جميع المنتجات التابعة للدولة التركية، واستبدالها بالمنتجات المحلية السعودية أو المنتجات المستوردة من الدول الصديقة مثل منتجات جمهورية مصر العربية.

أضاف النشطاء السعوديين أن شراء المنتجات الصادرة من الدولة التركية يعد “خيانة للوطن”، كما قاموا بتقديم العديد من القوائم التي تتضمن أسماء البضائع التركية الشهرية في الأسواق السعودية وعرض البديل لها من أجل مساعدة المواطنين إلى المقاطعة. هاشتاج مقاطعين تركيا سفر ومنتجات فيما ظهر هاشتاج آخر تحت مسمى “مقاطعين تركيا سفر ومنتجات”، جاء فيه إن الدولة التركية تستهدف الدولة المصرية كما تستهدف المملكة العربية، وأضاف الهاشتاج إن الدولة المصرية وهي دولة عربية شقيقة و حليف للمملكة العربية السعودية وتستحق دعم سياحتها ومنتجاتها. أقرا المزيد السعودية تؤسس كيان تعاون مع ست دول تطل على البحر الأحمر وخليج عدن