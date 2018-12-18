إجلاء ما يزيد عن 11 ألف شخص بالهند جراء إعصار “فيثاي”

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قالت السلطات الهندية، أنها قامت بإجلاء ما يزيد عن 11 ألف شخص من منازلهم ونقلهم إلى مناطق آمنة، وذلك مع وصول الإعصار “فيثاي” إلى سواحل ولاية “أندرا براديش” الجنوبية منذ ساعات.

وأعلنت شبكة “إن دي تي في” الهندية، اليوم الثلاثاء، أن خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار غزيرة على المنطقة جراء الإعصار القوي، ,الذي أسفر حتى الآن عن اقتلاع الأعمدة الكهربائية والأشجار في عدة مناطق متفرقة، بالإضافة إلى وقوع أضرار على نطاق كبير بالمحاصيل الزراعية.

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وقالت الشبكة الهندية أنه لا توجد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الإعصار، وأشارت إلى أن السلطات أقامت مخيمات إغاثة، ويتم بداخلها توفير احتياجات المواطنين الضرورية من الغذاء والأدوية والكساء ومواد أخرى.

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