رابط نظام نور برقم الهوية وقم السجل المدني 1440| الإستعلام عن درجات الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة

Advertisements

تستطيع الآن ومن خلال موقع نور التعليمي الدخول عن طريق رقم الهوية الوطنية، ورقم السجل المدني، الاستعلام عن درجات الطلاب والكشف عن النتيجة، إن نظام نور التربوي يقدم العديد من الخدمات التعليمية سواء المدرسين أو الطلاب أو أولياء الأمور ومتاح أيضا عبر موقع نظام نور المزيد من الخدمات التعليمية، إذ تستطيع الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب بمجرد أن ينهي الطالب الإمتحان سواء في إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، ويمكن لكل مواطن على أرض المملكة الحصول على ذلك سواء كان من أبناء السعودية أو من المغتربين .

رابط نظام نور برقم الهوية ورقم السجل المدني 1440

تم العمل على تجديد واجهة موقع النظام وذلك بعد الإعلان عنها مباشرة، إذ تم تغيير طريقة الولوج إلي موقع نظام نور، فلم يصبح الدخول بحساب ولي الأمر كما كان سابقا، لأن ذلك كان يسبب إزعاج كبير بعد الإنتهاء من الإمتحانات والتوجه لمعرفة النتائج الخاصة بالطلاب، حيث أن البعض لم يتمكن من دخول موقع نظام نور برقم الهوية والسجل المدني ، حيث أن الموقع كان يطلب من المستعلم إعادة كتابة البيانات مرة ثانية وهذا بسبب فقدان كلمة السر وكذلك إسم المستخدم بالنسبة للطالب وكذلك ولي الأمر.

Advertisements

الإستعلام عن نظام نور برقم الهوية الوطنية والسجل المدني 1440

الآن أصبح متاح لكل طالب التعرف على الدرجات الخاصة به والنتيجة سواء للتعليم المتوسط أو الثانوية العام، وذلك بواسطة تسجيل الدخول عبر موقع نظام نور والذهاب نحو خدمات الطلاب، حيث تم رصد الدرجات الخاصة بكل الطلاب، وكافة المرحل، وفي وقت قريب سوف يصبح الاستعلام من خلال موقع نظام نور متاح من دون تسجيل.

رابط الإستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نور

الطريقة الأسهل للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نور هي عن طريق دخول ولي الأمر أو الطالب إلي موقع نظام نور بواسطة رقم الهوية أو السجل المدني، وفي حالة فقدان كلمة المرور من حساب ولي الأمر، يتم الضغط على كلمة استعادة كلمة السر، وسيقوم المستعلم بإدراج رمز التحقق وكذلك رقم الهوية الوطنية، وهذا من خلال الدخول لنظام نور والاستعلام برقم الهوية والسجل المدني، وسوف يتم ظهور بيانات الدخول إلى المستعلم من خلال الرسائل النصية بناء على ما هو متاح عبر وسائل التواصل بين المستخدم والجهات التعليمية وأولياء .

الإستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يمكن للطالب الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول من دون أي صعوبات، بواسطة الدخول إلى موقع نور، ومن خلال إدخال رقم الهوية ثم استعلام عن نتائج الطلاب، أو من خلال بيانات اسم المستعلم وكلمة السر للطلاب في كافة المراحل التعليمية، والاطلاع مباشرة عبر خدمات نور برقم الهوية الوطنية فقط من غير إدخال رقم سري من خلال رابط موقع نظام نور التابع لوزارة التعليم بالمملكة.

جدير بالذكر أن موقع نور أتاح للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور خدمة متابعة حركة سير العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، من أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، كما أتاح موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني فرصة للحصول على نتائج ودرجات الطلاب للمراحل التعليمية المتوسطة والثانوية العامة عبر تسجيل الدخول للموقع والتوجه نحو خدمات الطلاب .