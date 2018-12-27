عاجل.. الملك سلمان يٌصدق على أمر ملكي بإعفاء تركي آل شيخ من منصبه

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صدق خادم الحرمين الشريفيين، الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ قليل،على أمر ملكي ، بإعفاء المستشار تركي آل شيخ من منصبه كرئيس لهيئة الرياضة وتعينه رئيسا لهيئة الترفيه بالمملكة.

كما صدر ظهر اليوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر، أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان عبدالعزيز نفسه، وأمر ملكي أخر بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، هذا حسب ما نشر على موقع العربية.

وجاء ضمن المراسيم الملكية التي تم إصدارها اليوم بالمملكة السعودية، مرسوم ملكي بتعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية كما تم تعين المستشار عادل الجبير وزيرا للشؤون الخارجية.

وفي نفس السياق، قرر العاهل السعودي تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني، وتعيين المستشار تركي الشبانة وزيرا للإعلام، فيما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيرا للتعليم، والفريق أول خالد بن قرا الحربي مديرًا للأمن العام، فضلا عن تعيين تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير، والأمير بدر بن سلطان نائبا لأمير مكة المكرمة

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