السعودية تدين حادث انفجار حافلة سياح الجيزة

منذ 2 ساعتين عربي ودولي
السعودية تدين حادث انفجار حافلة سياح الجيزة
وزارة الخارجية السعودية

صرح مصدر مسؤولة في وزارة الخارجية عن إدانة السعودية للانفجار الذي وقع مساء أمس واستهدف حافلة تقل سياح في منطقة الجيزة، وأدى هذا الانفجار إلى وقوع عدد من الجرحى والقتلى .

وجدد مصدر وزارة الخارجية عن تأكيد المملكة العربية السعودية لتضامنها مع الدولة المصرية ضد الإرهاب، والتطرف، وأعمال العنف، وفي ختام التصريحات التي أدلت بها الوزارة أعلنت السعودية عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الدولة المصرية، ولحكومة وشعب فيتنام، وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الانفجار الذي وقع أمس.

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