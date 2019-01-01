ترامب: لو فعل غيرى ما فعلته بسوريا لكان بطلا قوميًا

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن هجومه الشديد لمن انتقدوا لقراره الخاص سحب القوات العسكرية التابعة لواشنطن من الدولة سوريا، وأضاف “لو أن أى أحد فعل ما فعله لتم اعتباره بطلا قويًا”.

ونشر الرئيس الأمريكي ترامب فى “تغريدتين” عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي منذ وقت قليل جاء فيهم “لو أن أى شخص غير دونالد ترامب فعل ما فعلته فى سوريا، التى كانت بيئة فوضى لداعش عندما أصبحت رئيسا، لأصبح بطلا قوميا. فقد تم القضاء على أغلب داعش، ونحن نعيد ببطء قواتنا إلى الوطن ليكونوا مع عائلاتهم وفى نفس الوقت نحارب بقايا داعش”.

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وجاء في التغريدة الثانية للرئيس الأمريكي “إنه خاض حملته الانتخابية متعهدا بإخراج القوات من سوريا ومن مناطق أخرى.. والآن عندما بدأ فى إخراجها، تشكو وسائل الإعلام الكاذبة أو بعض الجنرالات الفشلة الذين لم يستطيعوا أن يقوموا بعملهم قبل أن أصل، يشكون منى، ومن تكتيكاتى التى تحقق نجاحا، أنا فقط أفعل ما قلت إننى سأفعله”.

ويجدر هنا الإشارة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر سحب القوات العسكرية الأمريكية من الدولة السورية، والتي يقدر عددهم حوالي ألفين ومائتين جندي أمريكي، وأسفر القرار الأمريكي عن استقالة وزير الدفاع “جيمس ماتيس”.

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