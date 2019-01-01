السيسي وترامب يبحثان هاتفيا تعزيز سبل التعاون بين البلدين

قام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مع نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث سبل تعزيز العلاقات الدولية الثنائية بين الدولتين، كما بحثا تطورات الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط.

وجاءت تلك المباحثات التي قام بها الرئيسان، خلال مكالمة هاتفية تمت مساء اليوم، وأكد فيها الرئيسان على أهمية مواصلة العمل من أجل تفعيل التعاون الدولي المشترك في العديد من المجالات، وخصوصًا في المجال العسكري، كما بحثا ملف مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب في ضوء التحديات المشتركة، كما تم بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين الصديقين.

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صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي المتحدث الرسمي خلال تصريح صحفي جاء فيه “إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبادلا التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد 2019، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وبحثا الجهود المشتركة المبذولة من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة، بهدف التوصل إلى حلول سياسية للعديد من الأزمات القائمة بالشرق الأوسط، وخصوصًا في كلٍ من سوريا، ليبيا، واليمن”.

وأضاف السفير بسام راضي “أن الرئيس دونالد ترامب ثمن التحركات المصرية ذات الصلة إقليمياً ودولياً”، وأشار “أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تناول أيضاً خلال الاتصال الهاتفي جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، وأكد إصرار الدولة المصرية قيادةً وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة في هذا الإطار لاقتلاع الإرهاب من جذوره، كما أكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الجانب الأمريكي من أجل دعم تلك الجهود”.

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