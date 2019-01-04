إيطاليا تعلق على اختفاء دبلوماسي من كوريا الشمالية بروما

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صرح مصدر دبلوماسي مسؤول، إن وزارة الخارجية التابعة للدولة الإيطالية “ليس لديها أي علم بشأن تقارير ذكرت أن دبلوماسياً من كوريا الشمالية، كان حتى وقت قريب هو القائم بأعمال السفير بإيطاليا، قد اختفى، وطلب اللجوء إلى الغرب”.

وأضاف مصدر أخر دبلوماسي إن “وزارة الخارجية الإيطالية ليس لديها ما يشير إلى أن الدبلوماسي التابع لكوريا الشمالية جو سونج جيل طلب اللجوء السياسي إلى الدولة الإيطالية”، وأضاف “أن كوريا الشمالية أعلنت في نهاية عام 2018 أنها سوف توفد مبعوث جديد إلى العاصمة الإيطالية روما”، وشدد المصدر الدبولماسي إن هذا يعد إجراء دولي “عادي جداًّ”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أنه خلال وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن عضو في برلمان كوريا الجنوبية أنه قد تلقى إفادة من قبل “جهاز المخابرات الوطني”، وجاء فيها إن الدبلوماسي وزوجته قد اختفيا بعد أن غادرا من السفارة بالعاصمة الإيطالية روما دون إخطار، ووقع هذا خلال بداية شهر نوفمبر السابق لعام 2018.

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