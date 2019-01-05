ترامب يهدد بإغلاق مؤسسات حكومية أمريكية لسنوات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، استعداده لحالة استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية لسنوات ، والذي دخل في أسبوعه الثالث ، وذلك بحسب ما ذكر موقع «بي بي سي عربي».

وبعد لقائه مسؤولين قياديين في الحزب الديمقراطي ، قال الرئيس الأمريكي إنه قد يعلن حالة الطوارئ لتجاوز شرط موافقة الكونجرس ، وبناء الجدار على الحدود مع المكسيك ، مؤكدا أنه لن يوقع على مشروع أي قانون من دون تمويل الجدار ، الذي يعارضه الديمقراطيون بشدة.

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وحتى الآن ط لم يتسلم نحو 800 ألف من العاملين في المؤسسات الفيدرالية الأمريكية ، أجورهم منذ 22 ديسمبر المنصرم.

وكان الرئيس الأمريكي الجمهوري ، دونالد ترامب ، أعطى انطباعا إيجابيا بشكل أولي ، عن لقاء الجمعة مع قادة من الحزب الديمقراطي في البيت الأبيض ، حيث وصف اللقاء بأنه مثمر جدًا.