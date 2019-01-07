حالة من الفزع والرعب تسيطر على إيران.. تعرف على السبب

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حالة من الفزع والذعر سيطرت على محافظة كرمانشاه الإيرانية، بسبب الزلزال الذي ضرب المحافظة، وتسبب في إصابة ما يقارب من واحد وثلاثين شخصًا.

وصرحت “وكالة مهر الإيرانية”، إن شدة الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه الواقعة في غرب الدولة الإيرانية بلغت قوته ما يقارب من 5.9 درجة ريختر.

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وتسبب الزلزال في حالة من الذعر والقلق لدى الناس في الشوارع الإيرانية، وهو ما أظهرته بعض من مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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