«صرصور الليل» تقتحم الحرم المكي.. والسعودية تخصص 11 فرقة لمكافحتها

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اقتحمت حشرة صرصور الليل ، الحرم المكي في المملكة العربية السعودية ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء ، الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، وهي حشرة تحدث أصواتا مزعجة ، من شأنها إزعاج زوار بيت الله الحرام في أثناء تأدية الشعائر.

إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ، ذكرت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» ، أنها نجحت في السيطرة على انتشار حشرة صرصور الليل ، خاصة وأنها انتشرت في وقت سابق في ساحات الحرم.

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أمانة مكة المكرمة ، أضافت في بيان منها اليوم الثلاثاء ، الموافق 8 يناير من العام الحالي 2018 ، أنه وبعد متابعة مقطع فيديو ، أظهر انتشار حشرة في الساحات المحيطة بالحرم المكي ، تبين أنها حشرة «صرصور الليل» ، وعلى الفور تم توجيه فرق هما متخصصة ، لمكافحة والقضاء على انتشار حشرة صرصور الليل في ساحات الحرم المكي ، وعددها 22 فرقة ، تضم 138 فردًا و111 جهاز مكافحة.

وزادت أمانة مكة المكرمة في بيانها ، أن حكومة المملكة العربية السعودية ، اتخذت إجراءات مشددة لمكافحة حشرة صرصور الليل ، عن طريق رش أركان المسجد ومحيطه بالمبيد ، وكذلك رش بعض المناطق في المملكة العربية السعودية.