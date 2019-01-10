بومبيو: أمريكا «قوة خير».. وترددها تسبب في نشر «إرهاب داعش» في الشرق الأوسط

Advertisements

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 10 يناير من العام الحالي 2019 ، مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأمريكي ، وذلك بحضور السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، واللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات العامة.

وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية قوة خير في الشرق الأوسط ، وأن واشنطن تسعى إلى إنشاء تحالف مع دول الخليج ومصر والأردن.

Advertisements

وزاد مايك بومبيو ، خلال كلمته اليوم الخميس ، بعنوان «قوة للخير.. الولايات المتحدة تنشط مجددا في الشرق الأوسط» في الجامعة الأمريكية: «غبنا عن تطورات المنطقة منذ العام 2009 ، وترددنا في السابق تسبب في نشر (داعش) للإرهاب ، في سوريا والعراق وعدة بلدان أخرى».

وتابع وزير الخارجية الأمريكي ، قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب رفض الاتفاق النووي الإيراني ، وأكد: «لن نخفف حملتنا لوقف الأنشطة الخبيثة لإيران» ، مطالبا في الوقت ذاته باستمرار تعاون دول المنطقة في مواجهة النفوذ الإيراني ، ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، ومصر ، ودول المنطقة كافة ، دعموا منع التمدد الإيراني.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء ، في زيارة إلى مصر ضمن جولته في عدد من دول المنطقة ، حيث تستمر جولته تشمل حتى 15 يناير الحالي ، وتشمل كذلك زيارة الأردن والعراق.