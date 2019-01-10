الخارجية الأمريكية: أنقذنا آلاف البشر في سوريا والعراق

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 10 يناير من العام الحالي 2019 ، مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأمريكي ، وذلك بحضور السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، واللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات العامة.

وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نجح في دحض دور تنظيم داعش الإرهابي ، وتحديدًا في سوريا والعراق.

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وخلال كلمة له بعنوان «قوة للخير.. الولايات المتحدة تنشط مجددا في الشرق الأوسط» ، في الجامعة الأمريكية اليوم الخميس ، أضاف مايك بومبيو ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أعاد الدور الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، وتابع: «عهد التقاعس الأمريكي انتهى ، والحياة عادت إلى طبيعتها بالنسبة للكثير من السوريين والعراقيين ، نحن أنقذنا آلاف البشر في سوريا والعراق ، وقدمنا مليارات الدولارات لمساعدة الشعب العراقي».

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء ، في زيارة إلى مصر ضمن جولته في عدد من دول المنطقة ، حيث تستمر جولته تشمل حتى 15 يناير الحالي ، وتشمل كذلك زيارة الأردن والعراق.