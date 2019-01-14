تصريحات ترامب تهدد الليرة التركية.. وأنقرة تحذر من «خطأ فادح»

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شهدت العملة التركية «الليرة» ، انخفاضا جديدا اليوم الإثنين ، الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019. وذلك في مقابل العملة الأمريكية «الدولار» ، بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، من أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدمر تركيا اقتصاديا ، حال خاجمت أنقرة مقاتلين أكرادا في سوريا تدعمهم واشنطن.

العملة التركية التي خسرت نحو 30 % من قيمتها ، في مقابل العملة الأمريكية خلال العام الماضي ، تراجعت إلى 5.53 في مقابل الدولار ، وذلك بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش ، من قرب 5.4540 يوم الجمعة ، وذلك بعد أن لامست 5.5450 في التعاملات الصباحية.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامبد، هدد تركيا بالدمار الاقتصادي ، حال هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ، ما حفز أنقرة على الرد محذرة من خطأ فادح.

وفي سياق متصل ، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي التركي ، انخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة معدلة في ضوء التقويم قدرها 6.5% ، وذلك على أساس سنوي في نوفمبر ، في مؤشر إضافي على أن الاقتصاد التركي مستمر في التباطؤ.