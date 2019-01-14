الرئيس السوداني يشكر مصر لدعم بلاده في أزمتها

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وجه الرئيس السوداني عمر البشير ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، الشكر لمصر وعدد من الدول ، التي ساندت السودان لحل مشكلته الاقتصادية ، التي أثارت احتجاجات شعبية على مدار الأسابيع الماضية.

وحسب ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء ، قال الرئيس السوداني عمر البشير ، أمام حشد جماهيري في ولاية جنوب دارفور ، إن السودان يواجه مشكلة اقتصادية ويسعى لحلها ، لكن ليس عبر التخريب والحرق والنهب.

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الرئيس السوداني اتهم بعض الجهات بزعزعة استقرار بلاده ، قائلا: «هناك ناس ما عاجبهم الاستقرار والأمن بالسودان ، وقالوا إن دارفور هي نهاية السودان ، أعداء السودان كثيرون لا يعجبهم الاستقرار والأمن ، لكن سوف نوفر الأمن والاستقرار رغم أنفهم».

وأكد الرئيس عمر البشير ، أن مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد ، أرسلت وفودا على مستوى عالٍ إلى السودان ، للاطمئنان على الأوضاع في البلاد.