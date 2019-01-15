“الطيب” يؤكد حرص الأزهر على تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الصومالي

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صرح شيخ الأزهر والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على حرص مؤسسة الأزهر الشريف على تقديم كافة أوجه الدعم لشعب دولة الصومال، ولفت “إلى أن أبناء دولة الصومال الدارسين في الأزهر الشريف يحظون بكافة أوجه الاهتمام والرعاية”.

وأوضح شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في مشيخة الأزهر ، لرئيس مجمع علماء الإسلام بالصومال الشيخ يوسف علي عينتي، “أن الأزهر الشريف يولي عناية خاصة لتدريب الأئمة الصوماليين على سبل مواجهة التطرف والفكر”.

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أعرب رئيس مجمع علماء الصومال، خلال المقابلة مع شيخ الأزهر الشريف عن تقديره لجهود مؤسسة الأزهر الشريف، في نشر الوعي بتعاليم الدين الإسلامي الصحيحة في كافة ربوع الكرة الأرضية، تبعًا للمنهج الوسطي، الذي يعبر عن سماحة الدين الإسلامي، واليسر، وعدم المغالاة.

وأوضحت “أن علماء الصومال يدركون أن الأزهر، ينتهج هذا النهج السديد، ويربي الأجيال على التمسك بهذا الطريق المستقيم”، وأعرب عن تقديره إلى شيخ الأزهر الشريف على المنح الدراسية التي يخصصها للطلاب الصوماليين بشكل سنوي، وعلى الحفاوة التي يحظون بها من قبل مؤسسة الأزهر الشريف.​

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