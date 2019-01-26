مصادر عبرية: تشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلال يومين تحت قيادة عريقات

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صرحت مصادر عبرية عن توقعاتها أن أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تحت قيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح “صائب عريقات”، بعد إن تم الإعلان عن إقالة حكومة “الحمد الله” المتوقعة خلال يومين.

وأعلن أوهاد حيمو وهو الصحفي الإسرائيلي، “إن الأخبار في رام الله، تؤكد أن صائب عريقات سوف يخلف الحمد الله في الحكومة المؤقتة القادمة”.

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وأشار أوهاد حيمو “إن هذا الاختيار يأتي على حسب ترتيب مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس أبو مازن، والتي بدأت بحل المجلس التشريعي، وبالتالي فإن رئيس الوزراء قد يكون ضمن سيناريو ملء فراغ الرئيس في حال حدث له مكروه، في ظل تراجع حالته الصحية إضافة إلى تقدمه في العمر، وسوف يتم حل الحكومة خلال يومين على الأكثر في انتظار عودة بعض الشخصيات من السفر إلى الدولة الفلسطينية”.

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