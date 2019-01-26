فنزويلا: فرنسا تحدد 8 أيام للدعوة لانتخابات أو الاعتراف بغوايدو رسمياً

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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، “أن بلاده مستعدة من أجل الاعتراف بخوان غوايدو، رئيسا لدولة فنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال ثمانية أيام”.

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع “تويتر” بالتزامن مع تصريح أصدره بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا في الوقت ذاته جاء فيه “بدون الإعلان عن إجراء انتخابات في غضون ثمانية أيام، سوف نكون مستعدين للاعتراف بغوايدو رئيسا مكلفا لفنزويلا، من أجل بدء عملية سياسية. نحن نعمل مع شركاء أوروبيين”.

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كما أعلنت إسبانية عن تحديدها مهلة تقدر بحوالي ثمانية أيام من أجل الدعوة إلى عقد انتخابات في دولة فنزويلا، وإلا سوف تعترف بزعيم المعارضة “خوان غوايدو” كرئيس مؤقت، لتنضم إلى دول أخرى في دعمه ومنها واشنطن.

كما صرح رئيس الوزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في إعلان رسمي قد تم بثه عبر التليفزيون جاء فيه “إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة، وحرة، وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا سوف تعترف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا”، بحسب التصريحات التي تم بثها عبر القناة العربية.

في الوقت نفسه قد صرحت المكسيك، وكوبا عن دعمها إلى رئيس فنزويلا “نيكولاس مادورو”، الذي قد أعلن يوم الخميس السابق عن غلق سفارة بلاده، وقنصليتها في واشنطن، بعدما أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالمعارض “خوان غوايدو” كرئيس لفنزويلا”.

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