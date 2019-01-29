بعد استقالتها.. الحكومة الفلسطينية: مستمرون لحين تشكيل حكومة جديدة

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صرح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله خلال فعاليات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي قد تم عقدها اليوم الثلاثاء، عن تقديره، وتقدير كافة أعضاء الحكومة الفلسطينية لثقة، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتقديرهم لثقة القيادة الفلسطينية للحكومة طيلة الفترة السابقة.

وأكد “على أن الحكومة الفلسطينية تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وهى مستمرة فى أداء مهامها، وخدمة أبناء شعبها فى كافة الأماكن، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.

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وأعرب رئيس الوزراء فلسطين “عن تمنياته بنجاح المشاورات من أجل تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في أسرع وقت ممكن”، وشدد “على أن نجاح أى حكومة فلسطينية في إنجاز المهام التى تكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطينى بحكومته، ويستدعى جهداً وطنياً، ودعماً صادقاً من القوى والفصائل، وكافة مكونات المجتمع الفلسطينى، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال الوطني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس”.

كما أكد رامي الحمد الله “على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس محمود عباس أبو مازن منذ تشكيلها في تاريخ الثاني من شهر يونيو لعام 2014، وحتى الراهن، والنابعة من ضرورة تخطى أى عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء الشعب في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام”.

وأضاف “على الرغم من الثلاث حروب مدمرة التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التى تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي”.

وأوضح “إن كل هذا استوجب من الحكومة الفلسطينية إن تقوم بإعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة للاضطلاع بمسئولياتها الوطنية تجاه أبناء الشعب في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض الوطن، ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، والعمل على تنفيذ سياساتها فى كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداء من ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة”.

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