ترامب يتهم المخابرات الأمريكية بالسذاجة في التعامل مع الخطر الإيراني

منذ 33 دقيقة عربي ودولي
ترامب يتهم المخابرات الأمريكية بالسذاجة في التعامل مع الخطر الإيراني
دونالد ترامب

وجه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اتهام لرجال المخابرات الأمريكية بالخطأ، والسذاجة في تقديرهم إلى الخطر الإيراني.

جاءت تلك التصريحات في تغريدة للرئيس الأمريكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، حيث “يبدو رجال المخابرات سذج للغاية فيما يتعلق بخطر إيران. إنهم مخطئون. عندما توليت الرئاسة كانت إيران تصنع المشاكل عبر الشرق الأوسط وخارجه. ومنذ انسحابنا من الاتفاق النووي الفظيع اختلف سلوكها كثيرًا وإن ظلت مصدر خطر وصراع محتمل”.

وأضاف تغريدة ترامب “إنهم يختبرون الصواريخ “الأسبوع الماضي”، في إشارة لإيران، وما هو أكبر، وهم يقتربون جدا من الحافة. اقتصادهم ينهار الآن، وهو الشيء الوحيد الذي يكبح جماحهم. انتبهوا لإيران. ربما يجدر برجال المخابرات العودة إلى المدرسة”.

ويجدرد هنا الإشارة إلى أن وزير الدفاع الإيراني “أمير حاتمي” أكد، مساء أمس الثلاثاء، “أن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، رافضا دعوة دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة كبح تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية”.

كما نقلت “وكالة تسنيم للأنباء” عن وزير الدفاع الإيراني تصريحه “الأعداء يقولون إنه ينبغي القضاء على قوة إيران الصاروخية، لكننا قلنا مرارا إن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض”.

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