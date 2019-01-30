ترامب يتهم المخابرات الأمريكية بالسذاجة في التعامل مع الخطر الإيراني

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وجه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اتهام لرجال المخابرات الأمريكية بالخطأ، والسذاجة في تقديرهم إلى الخطر الإيراني.

جاءت تلك التصريحات في تغريدة للرئيس الأمريكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، حيث “يبدو رجال المخابرات سذج للغاية فيما يتعلق بخطر إيران. إنهم مخطئون. عندما توليت الرئاسة كانت إيران تصنع المشاكل عبر الشرق الأوسط وخارجه. ومنذ انسحابنا من الاتفاق النووي الفظيع اختلف سلوكها كثيرًا وإن ظلت مصدر خطر وصراع محتمل”.

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The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

وأضاف تغريدة ترامب “إنهم يختبرون الصواريخ “الأسبوع الماضي”، في إشارة لإيران، وما هو أكبر، وهم يقتربون جدا من الحافة. اقتصادهم ينهار الآن، وهو الشيء الوحيد الذي يكبح جماحهم. انتبهوا لإيران. ربما يجدر برجال المخابرات العودة إلى المدرسة”.

….a source of potential danger and conflict. They are testing Rockets (last week) and more, and are coming very close to the edge. There economy is now crashing, which is the only thing holding them back. Be careful of Iran. Perhaps Intelligence should go back to school! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

ويجدرد هنا الإشارة إلى أن وزير الدفاع الإيراني “أمير حاتمي” أكد، مساء أمس الثلاثاء، “أن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، رافضا دعوة دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة كبح تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية”.

كما نقلت “وكالة تسنيم للأنباء” عن وزير الدفاع الإيراني تصريحه “الأعداء يقولون إنه ينبغي القضاء على قوة إيران الصاروخية، لكننا قلنا مرارا إن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض”.

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