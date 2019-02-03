العربى لحقوق الإنسان: تقارير هيومن رايتس ووتش عن مصر تستند للتدليس

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صرح رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين عبد الجواد أحمد، “إن تقارير الصادرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن جمهورية مصر العربية، مخالفة للحقيقة و تفتقد للمعايير الأساسية التي تفقدها المصداقية، بسبب نقل تلك الأنباء عن مصادر غير رسمية ومصادر غير محايدة”.

وأضاف عبد الجواد أحمد، “أن تلك التقارير تركز بشكل أساسي على جمهورية مصر العربية، و لا تركز على الدول المؤسسة فيها”، وأوضح إن “تركز على حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية، و لا تركز على حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، لم نسمع أو نرى تركيز من هيومن رايتس ووتش من انتهاكات ضد حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة الأمريكية، أو إسرائيل، أو قطر أو بعض الدول في أوروبا”.

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وتابع “المتابع لتلك التقارير يجدها تخلوا من التركيز على حالة حقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والدولة القطرية، وتلك التقارير لا تأخذ بعين الاعتبار حالة الحرب، والإرهاب بالدولة المصرية، وخارجها، وتلك التقارير لا تفرق في واحصائياتها، وارقامها ما بين المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، وبين المحكوم عليهم في محاكمات وقضايا جنائية، وتخلط الأرقام، والأوراق والإحصائيات، وتجمعها في أرقام، وظواهر دون أن تأخذ في اعتبارها الفرق بين المحكوم عليهم، وبين المتهم لارتكابه جريمة إرهابية، وما بين من يرتكب جريمة مخالفة لقانون العقوبات المصري، وبين الجرائم الأخرى”.

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