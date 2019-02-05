الرئيس السيسي يوجه دعوة لنظيره العراقي لحضور القمة العربية الأوروبية

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أعلنت وكالة الأنباء العراقية “نينا”، أن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قد ارسل دعوة رسمية إلى “برهم صالح ” الرئيس العراقي، من أجل حضور فعاليات “مؤتمر القمة العربية الأوروبية”، المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ نهاية شهر فبراير الجاري لعام 2019.

أعلن البيان الرئاسي التي أوردته وكالة الأنباء العراقية “نينا” أن برهم صالح الرئيس العراقي التقى اليوم الثلاثاء، في قصر السلام القائم في العاصمة بغداد مع السفير المصري بالعراق علاء موسى، الذي نقل له دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشارت الوكالة العراقية “أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين جمهورية مصر العربية، وبين دولة العراق، وتم بحث سبل تطوير تلك العلاقات، وبحث آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع العربية والدولية، ,اشارت الوكالة إلى أن برهم صالح الرئيس العراقي حمل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن امتنانه لتلك الدعوة الكريمة.

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