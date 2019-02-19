احتجاجات بأمريكا ضد فرض “ترامب” حالة الطوارئ لتمويل جدار المكسيك

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تظاهر العديد من النشطاء فى واشنطن خلال عطلة “يوم الرؤساء” ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ، من أجل العمل على توفير تمويل لبناء جدار على الحدود مع دولة المكسيك، حسبما صرحت “وكالة الأنباء رويترز” اليوم الثلاثاء.

صرحت “جماعة موف أون أورج” التى قامت بتنظيم فعاليات الاحتجاجات، وهي منظمة لا تستهدف الربح، وأكدت الجماعة إن الاحتجاجات سوف تقام على مدار اليوم الثلاثاء في كافة مدن وبلدات من بينها: “واشنطن، وشيكاغو، ونيويورك، سان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس”.

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يجدر هنا الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضي بموجب قانون يعود إلى عام 1976، بعد أن رفض الكونجرس الأمريكي الاستجابة لطلبه بشأن تخصيص ما يقارب من 5.7 مليار دولار أمريكي من أجل المساعدة في بناء الجدار الذي كان التعهد الأساسي في برنامج حملته الانتخابية خلال عام 2016.

كما يهدف الإعلان إلى تمكين الرئيس الأمريكي ترامب من الحصول على التمويل اللازم من مخصصات قد قررها الكونجرس بالفعل إلى مشروعات أخرى.

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