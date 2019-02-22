البشير يتخلى عن رئاسة الحزب السوداني الحاكم ويحل الحكومتين ويوقف التعديلات الدستورية

منذ 33 دقيقة عربي ودولي
البشير يتخلى عن رئاسة الحزب السوداني الحاكم ويحل الحكومتين ويوقف التعديلات الدستورية

أعلن صلاح عبد الله صالح ، مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني ، الملقب بـ«قوش» ، قبل قليل ، أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، سوف يُعلن حالة الطوارئ في البلاد ، إضافة إلى حل الحكومتين المركزية والولايات ، ووقف إجراءات تعديل الدستور ، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وفي تصريح صحفي لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية ، أكد «قوش» عزم النظام السوداني على محاربة الفساد ، وأن البشير سوف يكون رئيسا لجمهورية السودان ، وحزب المؤتمر الوطني سوف يبحث عن رئيس آخر.

صحيفة «الأحداث» لخصت تصريحات مدير المخابرات السوداني في عدة نقاط ، وهي إعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة عام ، وحل حكومة الحوار الوطني ، وحل حكومات الولايات ، إضافة إلى تخلي البشير عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني ، وتشكيل الحكومة بعد مشاورات مع الأحزاب ، لافتة إلى أن الترتيبات التي تم الإعلان عنها ، جاءت بعد التنسيق مع حزب نداء السودان وأحزاب الحوار.

وكانت وسائل إعلام سودانية ، ذكىت معلومات بشأن عزم الرئيس السوداني عمر البشير ، مخاطبة شعبه اليوم لإعلان حالة الطوارئ ، على أن يتم تشكيل الحكومة في وقت لاحق.

قناة العربية الإخبارية ، نقلت عن مصادر سودانية لم تكشف عن هويتها ، قولها إن البشير سوف يعلن نيته عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان ، بينما ذكرت تقارير صحفية محلية في السودان أمس الخميس ، أن الرئيس السوداني عمر البشير ، عازم على إجراء تعديلات وصفتها بأنها «واسعة» على هياكل حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه ، فضلا عن تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة السودانية.

وأوضحت التقارير كذلك ، أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، استدعى ولاة الولايات إلى اجتماع طارئ ، ودعا الآلية التنسيقية العليا للحوار التي تضم ممثلي القوى المشاركة في الحكومة إلى لقائه ، في تمام الساعة الثامنة من مساء الجمعة.

التحركات التي تمت تعزز على نطاق واسع ، ما يتردد بشأن أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، يتجه لإعادة هيكلة الحكومة والحزب ، بعد تمدد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتنحيه ، إضافة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في السودان.

موقع سودان تربيون الإخباري ، نقل عن مصادره أن البشير غاضب بشأن وضع حزبه وتراخي قياداته عن مواجهة الأزمة الراهنة ، وترك الساحة لقوى المعارضة التي علا صوتها وهي تدعو لتنحيه.

ومنذ 19 ديسمبر المنصرم ، يشهد السودان احتجاجات شبه يومي ، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص السيولة ، لكن الأمور سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود ، حيث يقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات ، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا بينهم 3 من رجال الأمن.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية ، الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، بتهمة تدبير جرائم إبادة جماعية في منطقة دارفور ، بينما ينفي البشير التهم الموجهة إليه ، ويضغط لرفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

ومع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% ، وتراجع سعر الجنيه السوداني في مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية ، يشهد السودان صعوبات اقتصادية شديدة ، حيث سجل الجنيه السوداني أمس الخميس ، تراجعا قياسيا أمام العملة الأمريكية الدولار ، بلغ 71 جنيها في التعاملات النقدية ، في مقابل 90 جنيها للتعامل الآجل (الشيك).

صحيفة «الانتباهة» نقلت عن مصدر لم تسمه ، قوله إن التغيير الأكبر خلال التعديل المرتقب ، سوف يكون في مؤسسة الرئاسة ، موضحة أن موقع رئيس الوزراء ، سوف يكون موضع تقويم ، وربما تم فصل منصب وزير المالية عن رئاسة الوزارة ، بينما رجحت مصادر حل الحكومة ودخول أسماء جديدة ، إضافة إلى عودة بعض الحرس القديم ، بينما نسبت الصحيفة إلى المصادر ، احتمال عودة وزير الخارجية الأسبق ونائب الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي إلى الساحة ، وذلك من دون أن تحدد موقعه الجديد.