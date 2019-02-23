رابط نتائج قياس بالهوية فقط 1440 على موقع Qiyas “المركز الوطني للقياس والتقويم

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تم الإفصاح عن نتائج التحصيلي للطلبة بالمملكة العربية السعودية، ممن قاموا بالتقدم لامتحانات القدرات والتحصيلي، وهذا عقب التقدم لأداء اختبارات القياس، وننقل لحضراتكم الآن من خلال المقال رابط الإطلاع على نتائج قياس بالإضافة إلي كيفية الاستعلام عن النتيجة، وذلك عبر رابط موقع Qiyas المركز الوطني للقياس.

رابط نتائج قياس بالهوية فقط 1440

وقد صدرت الأوامر الملكية بإنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم وتم انطلاقه في التاسع عشر من جماد أول عام 1421 هجريا، وتم في الثلاثون من رجب 1437 هجريا صدور أمر بتعديل مسمى الهيئة لتصبح هيئة التقويم والتعليم، حيث تعمل على منح التعليم العام وأيضا التعليم العالي وتقييم كفاءة المعلمين .

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رابط الإستعلام عن نتائج قياس 1440

إن رابط Qiyas هو الرابط الرسمي لدي السعودية، ، وهو التابع للمركز الوطني للقياس والتقويم، ويمكنكم من خلاله التعرف على نتيجة إمتحانات الطلبه وكفايات المعلمين، والتي ترمي إلي تقييم أداء الطلاب والمدرسين على حد سواء، واختيار مستواهم، وهذا عبر الشروط الرئيسية لعمل وتوظيف المدرسين في السعودية وهذا هو رابط الاستعلام عن نتائج قياس.

دور المركز الوطني للقياس والتقويم

• إنشاء مقاييس علمية ومهنية تهدف إلي توافر العدالة والكفاءة، وتقديمها في صورة تقارير سنوية.

• تنفيذ الريادة العالمية وأداء الاختبارات وتقييم المقاييس التعليمية.

ميعاد الإستعلام عن نتائج قياس

حدد المركز الوطني للقياس والتقويم توقيت الاستعلام، والإفصاح عن نتيجة الاختبارات، والتي تمت من جانب العديد من المدرسين الراغبين التدريس في الوظائف الحكومية في شتى أنحاء السعودية، والإطلاع على نتيجة تحصيل الطلاب وامتحانات القدرات والتي أعلن عنها عبر موقع استعلام Qiyas.

كيفية الإستعلام عن نتائج قياس

• يمكنكم الولوج عبر الرابط والاطلاع على نتائج قياس.

• الولوج إلي صفحة الاختبارات والضغط على نوعية الاختبار.

• الضغط على نوع الإختبار”مواهب وتحصيلي الطلاب”.

• قم بإدراج رقم الهوية وحسب، ثم اختيار بحث.

جاء نظام”قياس” من منطلق حرص المملكة على إصلاح وتطوير العملية التعليمية، وهذا بغرض الريادة في التقويم، وقياس أداء الطلاب قبل الإلتحاق بالجامعات السعودية، وأيضا تحسين أداء المدرس السعودي لتطوير الجانب التربوي في المملكة السعودية والنهوض بالعملية التعليمية.