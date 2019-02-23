السعودية تبدأ تدريس اللغة الصينية كمقرر دراسي بالمدارس والجامعات

Advertisements

في إطار خطة تطوير المناهج التعليمية بالمراحل التعليمية في اللملكة العربية السعودة وإدخال مقرارات دراسية جديدة، تم الاتفاق خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودى فى اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى فى العاصمة الصينية بكين على البدء فى وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسى على جميع المراحل التعليمية فى المدارس والجامعات السعودية، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاتفاق بين الجانبين، يأتى فى إطار السعى لتعزير علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، وتمكيناً لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.

Advertisements

وحسب ما تم في الاتفاق، سيتم إدراج اللغة الصينية ضمن المقرارات الدراسية، وهو ما يعزز من التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030.

حيث يمثل إدراج اللغة الصينية فى المناهج الدراسية خطوة مهمة، ويفتح آفاقًا دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية.

تجدر الإشرة إلى أن الدول المتقدمة تقوم بتدريس لغتين لطلابها إضافة إلى اللغة الأصلية ، وقد بدأت المملكة العربية السعودية تحذو حذو الدول المتقدمة في هذا الاتجاه، واختارت اللغة الصينية بحكم أن بكين هي الشريك الاقتصادى الأكبر للسعودية فضلا عن أنها ثانى أكبر اقتصادات العالم وسوف تحتل مرتبة الاقتصاد الأول فى العالم فى العقود القادمة.