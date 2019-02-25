واشنطن تؤجل تطبيق تعريفات جمركية جديدة على سلع الصين

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صرح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، عن قراره بتأجيل زيادة التعريفات الجمركية على سلع التابعة لدولة الصين، التي كان من المتعين أن يتم تطبيقها اعتبارًا من الجمعة القادمة.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي التي تم نشرها عبر قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الاثنين، وأكد الرئيس دونالد ترامب، “إن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة ودولة الصين”.

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وأضاف “أنه سوف يخطط من أجل عقد فعاليات قمة مع شي جي بينج الرئيس الصيني بولاية فلوريدا الأمريكية من أجل إبرام اتفاق يحقق الجانبان فيه تقدم إضافي.

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