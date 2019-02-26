مسؤول روسي: واشنطن تستعد لغزو عسكري في فنزويلا

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أعلن نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، “أن واشنطن تظهر سخرية وغطرسة تجاه الشعب الفنزويلي، وتفرض مساعدات إنسانية على دولة فنزويلا، بينما أنه من المفترض أن يتم رفض تلك المساعدات”.

وأشار نيكولاي باتروشيف، إن “البنتاجون يعمل على تعزز تشكيل القوات في المنطقة من أجل إشراكهم في العملية الخاصة بعزل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من السلطة”.

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وأَضاف “من خلال إظهار السخرية والغطرسة تجاه الشعب الفنزويلي، تجهز واشنطن غزو عسكري ضد دولة مستقلة”.

وأكد أن نقل القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية الخاصة إلى بورتوريكو، إلى جانب هبوط القوات الأمريكية بكولومبيا، إلى جانب عدد من الحقائق الأخرى توضح أن البنتاجون الأمريكي يعمل على تعزيز قواته في المنطقة من أجل الإطاحة بالرئيس المنتخب بشكل قانوني نيكولاس مادورو”.

وأضاف أن فنزويلا قد رفضت قبول المساعدات الإنسانية التي فرضتها عليها واشنطن، لأنها تفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد من أجل الإطاحة برئيسها المنتخب ديمقراطيًا نيكولاس مادورو”.

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