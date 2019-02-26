تسوية النزاع بين جمهوريّة غينيا وبي إس جي ريسورسز

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أعلنت كلّ من جمهوريّة غينيا وشركة “نيسكو”، التي تملك 100 في المائة من الأسهم في شركة “بي إس جي ريسورسز” (المشار إليها في ما يلي بـ”بي إس جي آر”)، (المشار إليهما معاً بـ”الطرفين”) بشكلٍ مشترك عن تسوية النزاع القائم بينهما بشأن امتيازات وتراخيص التعدين في جمهوريّة غينيا (“غينيا”).

وبموجب الاتّفاق، تنازلت “بي إس جي آر” عن مطالباتها بالمنطقتين 1 و2 في “سيماندو”، كما تنازل الطرفان عن كافة الإجراءات العالقة.

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وبطلب من جمهوريّة غينيا، ستقوم مجموعة جديدة من المستثمرين (التي قدمها وينضمّ إليها السيّد بيني شتاينمتز) في حقل “زوغوتا”، من أجل استخراج الحديد الخام بموجب جدول زمني معجل.

وقد أعرب الطرفان عن سعادتهما لمساهمة هذه الاتفاقيّة بفتح فصل جديد في علاقتهما، ما يسمح بتطوير مشروع تعدين عالميّ لمصلحة السكان في غينيا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.