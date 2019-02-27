الخارجية: حديث الرئيس التركي عن مصر ينطوي بشكل جلي على “حقد”

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، “إن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي يطل علينا مرة ثانية بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية تنطوى بشكل جلى على حقد، بل وتعبِّر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومناصرتها”.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، “أن مثل تلك المهاترات تأتى من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى مائة وخمسة وسبعين صحفي وعاملين في المجال الإعلامي، فى وقت التي تؤكد فيه التقديرات إلى وجود ما يزيد عن سبعين ألف مُعتقل سياسي داخل الدولة التركية”.

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وأكد، “ما اقترفه رجب طيب أردوغان كذلك من فصل أكثر من مائة وثلاثين ألف موظف بشكل تعسفي من وظائفهم الحكومية، مع مُصادرة أكثر من ثلاثة آلاف جامعة، ومدرسة، ومؤسسة تعليمية”.

وأوضح أنه، “خلال الأسبوعين السابقين فقط، قد تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من ألف وأربعمائة مواطن تركي، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الصحفيين، والأكاديميين ورموز المجتمع المدنى، ومجتمع الأعمال التركي، ومنها الحُكم الصادر خلال الفترة السابقة ضد ستة عشر شخصًا بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعون عن الحريات المدنية، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين المعارضين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وأضاف، “إن ما اقترفه الرئيس التركي قد امتد كذلك إلى الحُكم بإدانة سبعة وعشرين أكاديميًا تركيًا بسبب توقيعهم عريضة خلال عام 2016 تدعو إلى إنهاء النزاع المُستمر لمدة ثلاثين عامًا بين الدولة التركية وبين الأكراد”، وشدد على “أن هذا السرد يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس أردوغان”.

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