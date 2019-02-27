إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب من قبل مجلس النواب الأمريكي

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صوّت مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية بأغلبية كبيرة على “مشروع قانون” من أجل إلغاء حالة “الطوارئ الوطنية” التي أعلنها رئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية، من أجل وقف الهجرة السريّة التي تتم إلى أمريكا من المكسيك.

تم تأييد “مشروع القانون”، الذي تم إقراره بالنهاية التصويت بأغلبية مائتين وخمسة وأربعين نائباً مقابل مائة واثنين وثمانين نائبًا، ليتم بعد هذا بموجب “مرسوم رئاسي تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ .

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهّد بأنّ يستخدم للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة حق الفيتو الرئاسي، من أجل إبطال مشروع القانون، في حالة تم إقراره من قبل الكونجرس بمجلسيه.

في تلك الحالة، يتعيّن على الكونجرس الأمريكي لكي يتمكّن من كسر هذا حق الفيتو الرئاسي أن يقرّ مشروع القانون بأغلبية الثلثين في كلا المجلس النواب، والشيخ، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذاً من دون الحاجة إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه.

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