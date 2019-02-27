السفير الفرنسي: متضامنون مع مصر في حادث القطار المأساوي

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أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة السفير ستيفان روماتية، عن أسفه الشديد تجاه حادث قطار محطة مصر المأساوي، الذي شهدته الدولة المصرية اليوم الأربعاء، حيث إصطدام إحدى عرفات القطار بالرصيف مما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عبر تغريدة في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” عن تضامن الدولة الفرنسية مع أسر الضحايا، حيث أعلن “حادث محطة مصر مأساوي ، تعرب فرنسا عن تضامنها مع أسر الضحايا”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أعلنت أن عدد ضحايا حريق قطار محطة مصر وصل إلى عشرين حالة وفاة وثلاثة وأربعين مصابًا حتى الوقت الراهن.

وقامت وزارة النقل والمواصلات بتشكيل لجنة، تحت رئاسة المهندس سامي عفيفي نائب رئيس هيئة السكك الحديد لقطاع الصيانة والدعم الفني، وذلك من أجل العمل على إعداد تقرير فني عن انفجار تانك السولار الخاص بجرار القطار الذي نتج عنه اصطدام الجرار في نهاية رصيف ٦.

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