بالفيديو.. الحرائق تحاصر مدينة مانشستر البريطانية

Advertisements

قامت قناة “يورونيوز” الفضائية ببث فيديو يظهر تعرض مدينة مانشستر البريطانية لـ حرائق كبرى، وقد امتدت تلك الحرائق إلى مساحات ساشعة من الأراضي التي تعدت حدود مدينة مانشستر البريطانية.

ويسعى رجال الإطفاء في العمل على إخماد تلك الحرائق الهائلة المنتشرة في كافة أنحاء مدينة مانشستر البريطانية، والتي بدأت منذ مساء أمس الثلاثاء.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة إلى أن حرائق مدينة مانشستر البريطانية قد بدء منذ مساء أمس بمنطقة “تلال سادلويرث مور”، وتعد تلك المنطقة هي مقصد لهواة المشي، وقد امتدت الحريق بعد ذلك إلى منطقة مساحتها تبلغ ما يقارب من 1.5 كيلومتر مربع.

أقرا المزيد بسبب حريق محطة مصر.. بلاغ للنائب العام يطالب بالقبض على وزير النقل