الرئيس الفلسطيني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار محطة مصر

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تقدم محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين اليوم الأربعاء بالتعازي إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث حريق قطار مصر، الذي شب في محطة القطارات الرئيسية القائمة في رمسيس، وأدى إلى سقوط وفيات ومصابين.

نص برقية تعزية الرئيس الفلسطيني في ضحايا حادث قطار محطة مصر

قام الرئيس الفلسطيني بإرسال برقية تعزية إلى الرئيس المصري، جاء فيها “تلقينا ببالغ التأثر نبأ الحريق المؤسف الذي شب في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المصري الشقيق، وأتقدم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيًا، ومن خلال الرئيس السيسي، للحكومة والشعب المصري وللعائلات الثكلى، بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والسلام”.

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