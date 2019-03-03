دونالد ترامب: أمريكا لن تكون دولة اشتراكية مطلقًا

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أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصبح مطلقًا دولة اشتراكية”.

وأشار دونالد ترامب “أن الديمقراطيين يحتضنون الاشتراكية حاليًا، بسبب الاتفاق الأخضر الجديد الذي قد تم إطلاقه خلال الفترة السابقة”.

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وأضاف إنه في إطار هذا الاتفاق، سوف يتم إلغاء الصناعات الأمريكية الخاصة بالغاز الطبيعي، والفحم وكذلك الصناعات النووية بشكل كامل.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن بعض من أعضاء الحزب الديمقراطى قد وقعوا “الاتفاق الأخضر الجديد ” في السابع من شهر فبراير السابق لعام 2019، قائلين “إنه سوف يروج للاستثمارات في برامج الطاقة النظيفة في حين سوف يحول الاقتصاد الأمريكي ليصبح أكثر عدلًا”.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه سوف يكون مسرورًا من ألج خوض الانتخابات الرئاسية القادم خلال عام 2020، في مواجهة ” الاتفاق الأخضر الجديد”.

وأدلى دونالد ترامب بتلك التصريحات، خلال فعاليات مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، وهو تجمع سنوي يتم عقده في منتجع بولاية ماريلاند على مشارف “واشنطن”.

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